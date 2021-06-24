"Уже знаем о них все". Тренер "Црвены Звезды" - о новичках и матче с "Кайратом" в Лиге чемпионов

Главный тренер белградской "Црвены Звезды" Деян Станкович рассказал, что хорошо знает возможности будущих соперников по второму квалификационному раунду Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он также отметил, то состав его команды пополнят два-три новичка.

"Чтобы попасть в Лигу чемпионов, нужно победить чемпионов. Во втором раунде встретимся с одним из двух сильных соперников. Мы сохранили костяк команды, теперь терпеливо работаем над усилением состава, пригласим двух-трех новичков. Они придадут нам дополнительное качество.

Все мои пожелания учтены, кого надо - сохранили.

Мы смотрели и "Кайрат", и "Маккаби" (Хайфа). Мы более-менее уже знаем о них все, но у нас еще есть время до матча. Мы будем работать и готовиться к нему", - приводит его слова Arenasport.com.

Напомним, "Кайрат" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с израильским "Маккаби" (Хайфа). Первая игра пройдет 7 июля в Хайфе, ответная состоится 14 июля в Алматы. В случае успеха "Кайрат" в следующем раунде ЛЧ будет ждать сербская "Црвена Звезда". В случае поражения алматинцы сыграют во втором раунде Лиги конференций с неудачником противостояния "Динамо Тбилиси" (Грузия) - "Нефтчи" (Азербайджан).

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!