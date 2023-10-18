Уход Ибрагимовича помог "Интеру" выиграть ЛЧ - Балотелли

Форвард турецкого "Адана Демирспор" Марио Балотелли ответил на критику шведа Златана Ибрагимовича, сообщают Vesti.kz.
Ранее Ибрагимович, завершивший карьеру игрока в этом году, заявил, что у Балотелли было столько возможностей использовать свой талант и изменить свое будущее, но он так и не сделал этого.
В ответ Балотелли опубликовал в Instagram фотографию, на которой держит в руках кубок Лиги чемпионов, который Ибрагимович никогда не выигрывал.
На этом Марио не успокоился:
"Странно, что Златан так публично и без причины набросился на меня.
Что касается Лиги чемпионов, то я просто хотел сказать, что я играл важные матчи, тогда как Ибрагимович в некоторых из них растворялся.
Когда клуб выигрывает Лигу чемпионов, невозможно не отдать должное всем членам команды. Например, Марко Матерацци очень мало играл в Лиге чемпионов в том сезоне, но нельзя сказать, что он не выиграл ее.
Да, Ибрагимович всегда говорил мне, что я могу добиться большего, но в остальном он не прав. Возможно, я бы выиграл "Золотой мяч", это я могу сказать точно.
Я всегда был более сильной личностью, чем Ибрагимович, поэтому он не доставлял мне особых проблем. Я видел в Матерацци больше старшего брата, чем Ибрагимовича.
Я скажу, что уход Ибрагимовича помог "Интеру" выиграть Лигу чемпионов. Диего Милито был как царь Мидас, все, к чему он прикасался, превращалось в золото, Самуэль Это'О всегда был решителен, а с Уэсли Снейдером я всегда хорошо ладил", - приводит слова Балотелли Football Italia.
Также Марио спросили о сожалениях в карьере.
"У меня их несколько. Я бы не ушел из "Интера" тогда, когда ушел, даже если бы Рафа Бенитес настаивал на моем уходе. Я мог бы войти в историю "нерадзурри".
Я также не ушел бы из "Манчестер Сити", и, оглядываясь назад, могу сказать, что переход в "Ливерпуль" был ошибкой", - добавил Балотелли.
Балотелли выигрывал Лигу чемпионов с "Интером" в сезоне-2009/2010.
В его карьере также были "Милан", "Ницца", "Марсель", "Брешиа", "Монца", "Сьон". В сборную Италии привлекался в период 2010-2018 годов.
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