УЕФА поставил Анарбекова в один ряд с Мбаппе и Холландом

УЕФА обратился к болельщикам с целью назвать лучшего игрока общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz. В числе 20 игроков был упомянут вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков.

"Лучший игрок общего этапа?", - пишет пресс-служба УЕФА в публикации.

В числе претендентов на признание болельщиков также такие футболисты, как Килиан Мбаппе ("Реал"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Бавария"), Фермин Лопез ("Барселона") и другие.

