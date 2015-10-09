УЕФА поставил Анарбекова в один ряд с Мбаппе и Холландом

УЕФА обратился к болельщикам с целью назвать лучшего игрока общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz. В числе 20 игроков был упомянут вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков.
"Лучший игрок общего этапа?", - пишет пресс-служба УЕФА в публикации.
В числе претендентов на признание болельщиков также такие футболисты, как Килиан Мбаппе ("Реал"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Бавария"), Фермин Лопез ("Барселона") и другие.
