Лига чемпионов
УЕФА одобрил стадион для домашних матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов - СМИ

Европейский футбольный союз (УЕФА) утвердил место проведения матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и греческим "Олимпиакосом", сообщают Vesti.kz.

"Кайрат" сыграет матч Лиги чемпионов в Астане

Ранее стало известно, что "Кайрат" подал в УЕФА запрос о переносе двух домашних матчей ЛЧ - с "Олимпиакосом" и "Брюгге" - в Астану из-за погодных условий.

По информации tanea.gr, УЕФА одобрил запрос алматинского клуба. Таким образом, матч "Кайрат" - "Олимпиакос" пройдёт 9 декабря на "Астана Арене". Стадион, открытый в 2009 году, имеет раздвижную крышу и вмещает 30 000 зрителей.

Кроме того, начало игры также изменено на более раннее - стартовый свисток прозвучит в 20:30 по казахстанскому времени. Причина - погодные условия.


При этом на официальном сайте УЕФА до сих пор значится Центральный стадион в Алматы в качестве место проведения матча.

Отметим, что "Олимпиакос" уже играл на "Астана Арене" - 2016 году греческая команда встречалась с "Астаной" (1:1) в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

Алматинский клуб в четырёх турах общего этапа ЛЧ набрала 1 очко, сыграв вничью с кипрским "Пафосом" при трёх поражениях от "Спортинга" (1:4), мадридского "Реала" (0:5) и "Интера" (1:2).

🔹26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)
🔹9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)
🔹20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)
🔹29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (в 01:00)

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 4 4 0 0 14-3 12
2 Арсенал 4 4 0 0 11-0 12
3 Интер 4 4 0 0 11-1 12
4 Манчестер Сити 4 3 1 0 10-3 10
5 ПСЖ 4 3 0 1 14-5 9
6 Ньюкасл Юнайтед 4 3 0 1 10-2 9
7 Реал М 4 3 0 1 8-2 9
8 Ливерпуль 4 3 0 1 9-4 9
9 Галатасарай 4 3 0 1 8-6 9
10 Тоттенхэм Хотспур 4 2 2 0 7-2 8
11 Барселона 4 2 1 1 12-7 7
12 Челси 4 2 1 1 9-6 7
13 Спортинг Л 4 2 1 1 8-5 7
14 Боруссия-09 Д 4 2 1 1 13-11 7
15 Карабах 4 2 1 1 8-7 7
16 Аталанта 4 2 1 1 3-5 7
17 Атлетико М 4 2 0 2 10-9 6
18 ПСВ Эйндховен 4 1 2 1 9-7 5
19 Монако ФК 4 1 2 1 4-6 5
20 Пафос 4 1 2 1 2-5 5
21 Байер 4 1 2 1 6-10 5
22 Брюгге 4 1 1 2 8-10 4
23 Айнтрахт Фр 4 1 1 2 7-11 4
24 Наполи 4 1 1 2 4-9 4
25 Марсель Олимпик 4 1 0 3 6-5 3
26 Ювентус 4 0 3 1 7-8 3
27 Атлетик 4 1 0 3 4-9 3
28 Юнион Сент-Жилуаз 4 1 0 3 4-12 3
29 Буде-Глимт 4 0 2 2 5-8 2
30 Славия П 4 0 2 2 2-8 2
31 Олимпиакос 4 0 2 2 2-9 2
32 Вильярреал 4 0 1 3 2-6 1
33 Копенгаген 4 0 1 3 4-12 1
34 Кайрат 4 0 1 3 2-11 1
35 Бенфика 4 0 0 4 2-8 0
36 Аякс 4 0 0 4 1-14 0

