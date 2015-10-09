УЕФА одобрил стадион для домашних матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов - СМИ

Европейский футбольный союз (УЕФА) утвердил место проведения матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и греческим "Олимпиакосом", сообщают Vesti.kz.

"Кайрат" сыграет матч Лиги чемпионов в Астане

Ранее стало известно, что "Кайрат" подал в УЕФА запрос о переносе двух домашних матчей ЛЧ - с "Олимпиакосом" и "Брюгге" - в Астану из-за погодных условий.

По информации tanea.gr, УЕФА одобрил запрос алматинского клуба. Таким образом, матч "Кайрат" - "Олимпиакос" пройдёт 9 декабря на "Астана Арене". Стадион, открытый в 2009 году, имеет раздвижную крышу и вмещает 30 000 зрителей.

Кроме того, начало игры также изменено на более раннее - стартовый свисток прозвучит в 20:30 по казахстанскому времени. Причина - погодные условия.

При этом на официальном сайте УЕФА до сих пор значится Центральный стадион в Алматы в качестве место проведения матча.

Отметим, что "Олимпиакос" уже играл на "Астана Арене" - 2016 году греческая команда встречалась с "Астаной" (1:1) в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

Алматинский клуб в четырёх турах общего этапа ЛЧ набрала 1 очко, сыграв вничью с кипрским "Пафосом" при трёх поражениях от "Спортинга" (1:4), мадридского "Реала" (0:5) и "Интера" (1:2).

🔹26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)

🔹9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)

🔹20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)

🔹29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (в 01:00)

