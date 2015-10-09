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Лига чемпионов
Вчера 16:35
 

УЕФА накажет ПСЖ за победу в Лиге чемпионов - появились подробности

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УЕФА накажет ПСЖ за победу в Лиге чемпионов - появились подробности ©ФК ПСЖ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложит штраф на французский "Пари Сен-Жермен" из-за агрессивного поведения болельщиков во время и после финала Лиги чемпионов с миланским "Интером" (5:0), сообщают Vesti.kz.

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложит штраф на французский "Пари Сен-Жермен" из-за агрессивного поведения болельщиков во время и после финала Лиги чемпионов с миланским "Интером" (5:0), сообщают Vesti.kz.

По информации RMC Sport со ссылкой на Bild, помимо штрафа, ПСЖ грозит оплата ущерба за нарушение порядка, разрушение ворот и повторное использование пиротехнических устройств.

Отмечается, что болельщики парижан порезали сетку на воротах, в которые французский гранд забил три гола во втором тайме, а также вырывали куски газона в качестве сувениров.

Напомним, после финального свистка многочисленные фанаты ПСЖ прорвались через охранный кордон, чтобы выйти на поле стадиона "Арена Мюнхен" в Германии. Позже полиция вмешалась, чтобы разогнать толпу и вернуть около 2000 нарушителей на их трибуны.


Лига наций 2024/25   •   Германия, Мюнхен   •   1/2 финала, мужчины
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