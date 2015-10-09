Удар по составу? Артета рассказал, кто не сыграет против "Кайрата"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча Лиги чемпионов против "Кайрата", сообщают Vesti.kz.

В первую очередь наставника спросили, смогут ли принять участие в игре защитники Уильям Салиба и Юрриен Тимбер, которые пропустили утреннюю тренировку во вторник.

— Нет, они не готовы, — заявил Артета на базе Sobha Realty Training Centre. — Сейчас есть хорошая возможность поработать с ними в другом режиме, чтобы, надеюсь, привести их в оптимальное состояние к выходным.

Помимо отсутствия Салиба и Тимбера, в среду "Арсеналу" также не помогут Микель Мерино и Деклан Райс. Оба футболиста пропустят встречу из-за дисквалификации — они получили по три жёлтые карточки в первых семи матчах общего этапа турнира.

Таким образом, лондонцы останутся без четырёх игроков основного состава, однако Артета подчёркивает, что готов задействовать всю глубину состава.

— Так было на протяжении первых семи месяцев сезона. Это касается и этого турнира, и внутреннего чемпионата, и Лиги чемпионов, а также матчей сборных.

— Здесь нет ничего нового. Хорошая новость в том, что некоторые футболисты уже вернулись и смогут нам помочь.

— Мы к этому привыкли, так что это точно не будет оправданием.

Отмечается, что нынешний состав "Арсенала" — самый большой с момента прихода Артеты в 2019 году, и тренеру нравится работать с такой обоймой качественных игроков.

— Это действительно приносит удовольствие — и из-за характеров футболистов, и из-за того, как они относятся к своей профессии и как сильно хотят побеждать вместе с нами. — Дело не в количестве. Всё решает качество — как игроков, так и штаба.

"Арсенал" - "Кайрат": где и когда пройдёт матч

Встреча команд пройдёт в ночь с 28 на 29 января на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне (Англия). "Арсенал" лидирует в общей таблице ЛЧ и гарантировал себе место в 1/8 финала, тогда "Кайрат" уже лишился шансов на плей-офф.

