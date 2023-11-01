Участник Лиги чемпионов потерпел 11-е поражение подряд

"Унион" проиграл "Штутгарту" со счетом 0:1 и выбыл из Кубка Германии на стадии 1/16 финала. Решающий гол на 45-й минуте забил Дениз Ундав, сообщают Vesti.kz.

Таким образом, команда Урса Фишера потерпела 11-е поражение подряд во всех турнирах.

В Бундеслиге "Унион", финишировавший в прошлом сезоне на четвертом месте, занимает 15-е место из 18, набрав шесть очков после девяти туров.

В Лиге чемпионов немецкий клуб идет последним в квартете C, потерпев поражения в трех турах. Более подробно с турнирным положением команд в этой группе можно ознакомиться здесь.

В четвертом туре группового этапа ЛЧ, 8 ноября, "Унион" на выезде сыграет с "Наполи".

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