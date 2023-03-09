Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Комментарии

Тренер ПСЖ сделал заявление о своем будущем после вылета из Лиги чемпионов

Тренер ПСЖ сделал заявление о своем будущем после вылета из Лиги чемпионов
©twitter.com/PSG_English

Главный тренер "Пари Сен-Жермена" Кристоф Галтье ответил на вопрос о своем будущем после вылета из Лиги чемпионов. Парижане выбыли на стадии 1/8 финала, уступив в двухматчевом противостоянии мюнхенской "Баварии" (0:1 - дома и 0:2 - на выезде).

"Мое будущее? Говорить об этом действительно рано. Это зависит от руководства и моего президента. Есть разочарование. Клуб возлагал большие надежды на этот турнир. Я по-прежнему сосредоточен на оставшейся части сезона", - приводит слова Галтье журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Также наставник разобрал поражение от "Баварии" в ответной игре, отметив преимущество соперника.

"Мы не знали, как забить гол. У нас был хороший первый тайм, когда у нас были моменты. Мы могли хорошо конкурировать, у нас были явные ситуации для взятия ворот, нам надо научиться быть более хладнокровными. Очевидно, что мы находились под давлением "Баварии", мы это знали. Нам не должно быть стыдно за попытку сломить это давление. Но когда через час после начала матча мы пропустили, стало трудно. Не знаю, урок ли это, но мы явно разочарованы. Если бы мы открыли счет, матч был бы другим.

В чем преимущество "Баварии"? Они физически более оснащены. У нас было много важных потерь в первой игре, много важных потерь игроков во второй. Пришлось менять центральных защитников, очевидно, это нас ослабило. Мы не можем повторить это противостояние, нам остается смотреть только вперед.

Нам придется переварить и принять случившееся, чтобы продолжить наш путь в чемпионате. Все разочарованы, в том числе и я. Мы возлагали большие надежды на ответный матч", - приводит слова Галтье RMC Sport со ссылкой на Canal+.

Напомним, Галтье возглавил ПСЖ летом 2022 года. Контракт специалиста с клубом рассчитан до 2024 года. Ранее специалист возглавлял "Ниццу", "Лилль" и "Сент-Этьен".

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ПСЖ Лига чемпионов

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus