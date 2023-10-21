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Новости спорта Лига чемпионов
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Тренер ПСЖ сделал заявление о мотивации в Лиге чемпионов

Тренер ПСЖ сделал заявление о мотивации в Лиге чемпионов
©psg.fr

Наставник "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике выразил свои мысли о важности мотивации игроков в матчах чемпионата Франции и Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В предстоящую субботу парижане выйдут на поле в свой первый матч после перерыва, вызванного матчами сборных команд. Их соперником станет "Страсбург". В середине недели команду Энрике ожидает встреча в Лиге чемпионов с "Миланом".

"Игроки всегда испытывают серьезное напряжение, когда находятся в расположении своих сборных. Я прошел через это, когда играл сам, а затем и в качестве тренера. Это нормально.

Очень непросто вернуться и сыграть в матче чемпионата с должной мотивацией – именно поэтому я считаю, что против "Страсбурга" будет труднее, чем против "Милана". В первом случае мне придется дополнительно мотивировать и воодушевлять команду, а в матчах Лиги чемпионов это не требуется", - приводит слова испанца GFFN.

 

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Лига чемпионов ПСЖ Милан ФК
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