Тренер ПСЖ сделал заявление о мотивации в Лиге чемпионов

Наставник "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике выразил свои мысли о важности мотивации игроков в матчах чемпионата Франции и Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
В предстоящую субботу парижане выйдут на поле в свой первый матч после перерыва, вызванного матчами сборных команд. Их соперником станет "Страсбург". В середине недели команду Энрике ожидает встреча в Лиге чемпионов с "Миланом".
"Игроки всегда испытывают серьезное напряжение, когда находятся в расположении своих сборных. Я прошел через это, когда играл сам, а затем и в качестве тренера. Это нормально.
Очень непросто вернуться и сыграть в матче чемпионата с должной мотивацией – именно поэтому я считаю, что против "Страсбурга" будет труднее, чем против "Милана". В первом случае мне придется дополнительно мотивировать и воодушевлять команду, а в матчах Лиги чемпионов это не требуется", - приводит слова испанца GFFN.
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|Антверпен
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|ПСЖ
|02:00
|Црвена Звезда
|РБ Лейпциг
|02:00
|Манчестер Сити
|Янг Бойз
|02:00
|Наполи
|Унион
|23:45
|Реал Сосьедад
|Бенфика
|23:45
|
9 ноября
|Копенгаген
|Манчестер Юнайтед
|02:00
|Бавария
|Галатасарай
|02:00
|Арсенал
|Севилья
|02:00
|ПСВ Эйндховен
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Брага Спортинг
|02:00
|Зальцбург
|Интер
|02:00