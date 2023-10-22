Тренер ПСЖ раскрыл план на матч с "Миланом" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Пари Сен-Жермена" Луис Энрике поделился своими мыслями относительно плана на предстоящий матч с "Миланом" в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

После домашней победы ПСЖ над "Страсбургом" (3:0) в рамках девятого тура Лиги 1 у Энрике поинтересовались, собирается ли он против "Милана" использовать четырех атакующих игроков, как это было с "Ньюкаслом" (1:4) во втором туре группового этапа ЛЧ.

И вот как испанский специалист ответил:

Каждый матч - это отдельная история. Я мог бы сказать, что мы играем с четырьмя, пятью, шестью нападающими. Цель в том, чтобы в команде было 11 нападающих и 11 защитников", - заявил он на пресс-конференции.

25 октября сыграют ПСЖ - "Милан", "Ньюкасл" - "Боруссия" (Дортмунд). С турнирным положением команд в группе F можно ознакомиться здесь.

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