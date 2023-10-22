Тренер ПСЖ раскрыл план на матч с "Миланом" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Пари Сен-Жермена" Луис Энрике поделился своими мыслями относительно плана на предстоящий матч с "Миланом" в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.
После домашней победы ПСЖ над "Страсбургом" (3:0) в рамках девятого тура Лиги 1 у Энрике поинтересовались, собирается ли он против "Милана" использовать четырех атакующих игроков, как это было с "Ньюкаслом" (1:4) во втором туре группового этапа ЛЧ.
И вот как испанский специалист ответил:
Каждый матч - это отдельная история. Я мог бы сказать, что мы играем с четырьмя, пятью, шестью нападающими. Цель в том, чтобы в команде было 11 нападающих и 11 защитников", - заявил он на пресс-конференции.
25 октября сыграют ПСЖ - "Милан", "Ньюкасл" - "Боруссия" (Дортмунд). С турнирным положением команд в группе F можно ознакомиться здесь.
Эксклюзивные спортивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, розыгрыши призов и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play.
Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!
|
Завтра
|Галатасарай
|Бавария
|
22:45
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, 24 октября 22:30
|Интер
|Зальцбург
|22:45
|
25 октября
|Манчестер Юнайтед
|Копенгаген
|01:00
|Севилья
|Арсенал
|
01:00
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, 25 октября 00:45
|Ланс
|ПСВ Эйндховен
|01:00
|Брага Спортинг
|Реал М
|01:00
|Унион
|Наполи
|01:00
|Бенфика
|Реал Сосьедад
|01:00
|Барселона
|Шахтер Д
|22:45
|Фейеноорд
|Лацио
|
22:45
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, 25 октября 22:30
|
26 октября
|Селтик
|Атлетико М
|01:00
|Янг Бойз
|Манчестер Сити
|01:00
|Антверпен
|Порту
|01:00
|ПСЖ
|Милан
|
01:00
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, 26 октября 00:45
|Ньюкасл Юнайтед
|Боруссия-09 Д
|01:00
|РБ Лейпциг
|Црвена Звезда
|01:00
|
7 ноября
|Шахтер Д
|Барселона
|23:45
|Боруссия-09 Д
|Ньюкасл Юнайтед
|23:45
|
8 ноября
|Атлетико М
|Селтик
|02:00
|Лацио
|Фейеноорд
|02:00
|Порту
|Антверпен
|02:00
|Милан
|ПСЖ
|02:00
|Црвена Звезда
|РБ Лейпциг
|02:00
|Манчестер Сити
|Янг Бойз
|02:00
|Наполи
|Унион
|23:45
|Реал Сосьедад
|Бенфика
|23:45
|
9 ноября
|Копенгаген
|Манчестер Юнайтед
|02:00
|Бавария
|Галатасарай
|02:00
|Арсенал
|Севилья
|02:00
|ПСВ Эйндховен
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Брага Спортинг
|02:00
|Зальцбург
|Интер
|02:00