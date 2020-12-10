Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Тренер "Интера" огрызнулся на репортеров и обвинил судей в вылете команды из Лиги чемпионов

Ранее определились все участники плей-офф.

Тренер "Интера" огрызнулся на репортеров и обвинил судей в вылете команды из Лиги чемпионов
Антонио Конте. Фото: ФК "Интер"©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
0

Завершился групповой этап Лиги чемпионов. Из розыгрыша вылетел "Интер", который в решающем матче сыграл вничью с донецким "Шахтером" (0:0) и занял последнее место в группе. Домашняя победа вывела бы "нерадзурри" в плей-офф турнира, сообщает Eurosport.

В интервью Sky Sport Italia после игры тренер итальянского клуба Антонио Конте был заметно раздражен и сразу огрызнулся на репортеров, которые спрашивали, почему в важном матче "Интер" не показал необходимой решительности.

"Вы можете высказывать мнение, и я его уважаю. Не согласен, потому что уверен, что команда выложилась на полную и сделала все, что нужно. Невероятно, за две игры, в которых мы доминировали над "Шахтером", мы не забили ни одного мяча.

Мы должны оценивать результаты с холодной головой, а не сразу после вылета. Чувствую сожаление и разочарование, но точно не отсутствие решительности, сосредоточенности и агрессии.

Нам не хватило гола. В этой ЛЧ нам не повезло с судьями и VAR. Если отмотать назад, то вы найдете моменты, которые были проигнорированы или оценены неверно", - сказал Конте.

Тогда в беседу вступил эксперт Sky Фабио Капелло:

- Думаю, что речь, скорее, идет не о настрое, а о желании добиться победы любой ценой.

- У меня нет на это ответа.

- Почему вы не делали замен до 68-й минуты?

- Я выпустил Санчеса на 20 минут с учетом добавленного времени. С тремя нападающими мы были бы разбалансированы. Но я думаю, что Лаутаро просто выдохся. В полузащите я выпустил тех игроков, которых и хотел.

Следующий вопрос поступил от Анны Билло, жены спортивного директора ПСЖ Леонардо:

- Вы обыграли "Шахтер" со счетом 5:0 в полуфинале ЛЕ. Почему сейчас такой результат?

- Они изменили тактику и приехали сюда, чтобы нейтрализовать нас. Они проиграли 0:5, поэтому и изменили тактику. Думайте, прежде чем задавать вопросы.

Затем вновь вмешался Капелло:

- Был ли у вас план Б, когда стало понятно, что "Шахтер" вас нейтрализует?

- У нас есть план Б, но я не буду говорить об этом здесь, иначе это будет полная катастрофа и этот план тоже будет нейтрализован.

В чемпионате Италии "Интер" идет на втором месте и проигрывает "Милану" пять очков. Контракт Конте с "нерадзурри" рассчитан до 2022 года, но в последнее время все больше слышно о недовольстве фанатов и руководства работой Антонио.

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол Лига чемпионов Интер Антонио Конте Шахтер Донецк

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
23:49
Футбол

Тренер "Интера" огрызнулся на репортеров и обвинил судей в вылете команды из Лиги чемпионов
Вчера
15:22
Футбол

"МЮ" решил судьбу главного тренера после вылета из Лиги чемпионов
Вчера
12:40
Футбол

Футболист "Реала" повторил рекорд Месси и Роналду в Лиге чемпионов
Вчера
07:21
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
9 декабря
14:59
Футбол

Румынский рефери отреагировал на инцидент с расизмом в матче Лиги чемпионов
9 декабря
09:28
Футбол

УЕФА проведет расследование инцидента в матче ЛЧ ПСЖ - "Истанбул Башакшехир"
9 декабря
08:56
Футбол

"Лейпциг" забил три мяча "МЮ", "Челси" не справился с "Краснодаром", а "Зенит" снова проиграл в Лиге чемпионов
9 декабря
07:44
Футбол

Вынесено решение по скандальному матчу Лиги чемпионов ПСЖ - "Истанбул Башакшехир"
9 декабря
03:59
Футбол

"Ювентус" в гостях разгромил "Барселону" в матче с участием Месси, дублем Роналду и незасчитанным голом
9 декабря
03:46
Футбол

Скандал в Лиге чемпионов. Футболисты ПСЖ и "Истанбул Башакшехир" обвинили арбитра в расизме и ушли с поля
8 декабря
13:20
Футбол

Месси против Роналду. Прямая трансляция матча Лиги чемпионов "Барселона" - "Ювентус"
3 декабря
17:02
Футбол

"Тоттенхэм", "Сосьедад", "Спортинг" и еще куча топов. Какой была бы Лига конференций в этом году?
3 декабря
12:40
Футбол

Жиру сделал покер в матче Лиги чемпионов и вошел в историю
3 декабря
11:23
Футбол

Бывшие игроки "Кайрата" и "Иртыша" сыграли против "Барселоны" в Лиге чемпионов
3 декабря
07:27
Футбол

Роналду побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
2 декабря
08:00
Футбол

"Ливерпуль" вышел в плей-офф, "Реал" снова проиграл "Шахтеру", а "Локомотив" вылетел из ЛЧ
1 декабря
13:24
Футбол

Главным судьей матча Лиги чемпионов впервые станет женщина
30 ноября
18:23
Футбол

"Астана", "Тобол" и "Шахтер" не сыграют в Лиге Европы
26 ноября
15:17
Живи спортом

Марадона, Брайант, Ушкемпиров, отец Хабиба... Великие чемпионы, ушедшие в 2020
26 ноября
09:01
Футбол

Любителям спорта предложили поучаствовать в розыгрыше iPhone 12, PS 5 и квартиры в новостройке
26 ноября
07:54
Футбол

"Сити" и "Бавария" досрочно вышли в плей-офф ЛЧ, "Ливерпуль" проиграл, а "Реал" победил "Интер"
25 ноября
19:36
Футбол

"Переманить Зайнутдинова?". Шпилевский - о трансферах, гегемонии "Кайрата", кризисе "Астаны" и самом талантливом футболисте
25 ноября
12:00
Футбол

Бывшие игроки "Кайрата" и "Иртыша" сыграли против "Ювентуса" в Лиге чемпионов
25 ноября
11:08
Футбол

"Барселона" и "МЮ" забили по четыре мяча, а российские клубы снова проиграли в Лиге чемпионов
20 ноября
10:09
Футбол

Футболистка сборной Казахстана вместе с ЦСКА вылетела из Лиги чемпионов
6 ноября
20:08
Футбол

Казахстанская футболистка сыграет в Австрии. ЦСКА узнал соперника по второму раунду Лиги чемпионов
5 ноября
21:54
Футбол

В соцсетях высмеяли лентяйство Месси в матче Лиги чемпионов
5 ноября
15:48
Футбол

Футболистка сборной Казахстана помогла ЦСКА выйти во второй раунд Лиги чемпионов
5 ноября
12:56
Футбол

Экс-футболисты КПЛ сыграли против "Ювентуса" в ЛЧ. Один из них забил в свои ворота
5 ноября
09:00
Футбол

"Севилья" сделала камбэк с 0:2 и вошла в историю Лиги чемпионов
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика