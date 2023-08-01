Тренер "Динамо" нашел хороший знак перед матчем ЛЧ с "Астаной"

Главный тренер загребского "Динамо" Игор Бишчан высказался о предстоящем матче против "Астаны" в квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ответная встреча второго квалификационного раунда пройдет в Астане завтра, 2 августа. В первом матче хорватский клуб одержал разгромную победу со счетом 4:0.

- На самом деле все просто. Первый матч мы выиграли со счетом 4:0, поэтому мы приехали сюда, чтобы пройти в следующий раунд. Мы знаем, что игра будет непростая, потому что мы играем против хорошей и качественной команды. Я знаю, что мы должны быть сфокусированы на игре на 100 процентов. Мы выложимся максимально, чтобы пройти в следующий раунд без проблем. Я верю в команду, и думаю, что покинем Астану с хорошим настроением.

- Какие ожидания от матча? Не будет ли Загребу сложно играть на искусственном газоне после натуральных полей?

- Для любой команды, которая не привыкла играть на искусственном газоне это непростая ситуация. Мы понимаем, что нам нужно поскорее привыкнуть. На сегодняшней предматчевой тренировке мы постараемся, чтобы наши игроки побыстрее привыкли. Думаем, что больших проблем не возникнет и мы будем готовы.

- Вы разгромно победили в домашней игре, будет ли дан шанс игрокам с меньшей игровой практикой в ответной игре?

- Мы не приняли решения касательно того, кто будет играть завтра. Примем решение после предматчевой тренировки. Также будем учитывать состояние игроков после перелета.

- Какие у вас впечатления от посещения столицы Казахстана?

- Нам понравилась Астана, город чем-то напоминает Баку, Катар или Дубай. Мне понравились люди, которых я встречал. Они были очень приветливыми и дружелюбными. Они к нам хорошо относились. Некоторые приходили к нам в отель, чтобы попросить автографы. Думаю, что это хороший знак.

- Подметили ли вы для себя игроков "Астаны", которые могут быть опасны для загребского "Динамо"?

- Да, конечно. Здесь много хороших и опасных футболистов. Мы все знаем их, к примеру Дарбо, Аймбетов или наш соотечественник Марин Томасов. Он один из лучших в составе команды. Завтрашняя игра будет очень опасной, сейчас "Астане" нечего терять, так как они загнаны в угол. Могут возникнуть проблемы, но я надеюсь, что мы их избежим.