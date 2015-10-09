Тренер "Брюгге" оценил разгром "Кайрата" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Брюгге" Иван Леко подвёл итоги уверенной победы над "Кайратом" в Лиге чемпионов, отметив характер и сплочённость команды, а также поблагодарил болельщиков за поддержку в Астане. клуба, сообщают Vesti.kz.

Он рассказал, чем остался доволен в наибольшей степени по итогам матча.

"Игрой от первой и до последней минуты, а также настроем, сосредоточенностью, приложенными усилиями и отношением команды к игре. Это был важный для нас вызов. Пережив два поражения (на внутренней арене), неизбежно чувствуется стресс. Я очень доволен: мы предстали целеустремленной, сплоченной командой, приехавшей сражаться за победу. Очень рад за всех, кто сюда прибыл. У нас целая трибуна в Астане была заполнена нашими болельщиками, и мы очень им благодарны. Думаю, это и в целом бельгийскому футболу пойдет на пользу. Показали, что знаем, что такое футбол: непросто забить четыре мяча в Лиге чемпионов. Я бы сказал, это иллюстрирует то, насколько хорош стал бельгийский футбол в последние годы", - заявил он.

Кроме того, специалист высказался о предстоящем матче с "Олимпиком", подчеркнув его особую значимость для клуба.

"Это прекрасно, что в своей последней игре мы продолжаем бороться за что-то важное. Для меня, для штаба, для всего клуба в целом, для ребят в нынешней ситуации это очень важно. Будет здорово. Почти как в ситуации, когда ничего не теряешь и есть шанс выиграть многое. Постараемся сделать все, чтобы продлить себе такие вечера", - цитирует хорватского специалиста сайт УЕФА.

Напомним, это был последний домашний матч алматинцев в текущем розыгрыше турнира. В последнем, восьмом туре алматинцы сыграют на выезде с лондонским "Арсеналом". Игра пройдет в ночь с 28 на 29 января. "Брюгге", набравший семь очков 28 января примет французский "Олимпик".

"Кайрат", набрав одно очко, занимает последнее, 36-е место в турнирной таблице общего этапа турнира.

