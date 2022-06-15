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"Тобол" узнал соперника на случай вылета из Лиги чемпионов

"Тобол" узнал соперника на случай вылета из Лиги чемпионов
©ФК "Тобол"
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Костанайский "Тобол" узнал соперника, в случае вылета из первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом сценарии чемпион Казахстана попадет во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с проигравшим в паре "Шкупи" (Македония) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар). Матчи пройдут 21 и 28 июля.

Напомним, "Тобол" возьмет старт в Лиге чемпионов матчами с венгерским "Ференцварошем". Первая игра пройдет в Костанае 5/6 июля, ответная - 12/13 июля на выезде.

В случае победы "Тобол" сыграет с победителем пары "Слован" (Словакия) - "Динамо" Батуми (Грузия), а проигравшие во втором раунде ЛЧ встретятся в третьем раунде Лиги Европы.

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Метки:
Тобол ФК Лига чемпионов Лига конференций

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