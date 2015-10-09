Аналитики Opta обновили прогноз на победителя Лиги чемпионов после завершения матчей пятого тура общего этапа, сообщают Vesti.kz.

Согласно расчётам суперкомпьютера, главным претендентом на трофей стал лондонский "Арсенал". Вероятность того, что "канониры" впервые в своей истории выиграют главный еврокубок, оценивается в 18,6 процента.

Вторую позицию в рейтинге занимает мюнхенская "Бавария" с вероятностью 16,29 процента. Тройку фаворитов замыкает "Барселона", шансы которой составляют 12,58 процента.

В первую десятку также вошли "Пари Сен-Жермен" (12,37 процента), мадридский "Реал" (10,69), "Манчестер Сити" (6,77), "Ливерпуль" (6,31), миланский "Интер" (3,37), дортмундская "Боруссия" (2,33) и итальянский "Комо" (2,23).

Скриншот: theanalyst.com©

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Напомним, в двух предыдущих сезонах Лиги чемпионов победу праздновал "Пари Сен-Жермен", а единоличным лидером текущего розыгрыша стал "Реал", набравший стопроцентные показатели.

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