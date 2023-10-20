Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов в сезоне-2023/24

Известный статистический портал Opta определил фаворитов Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с помощью суперкомпьютера, сообщают Vesti.kz.
По версии машины, больше шансов выиграть ЛЧ имеет "Манчестер Сити" - 32.67%, также в тройку главных претендентов на победу в элитном клубном турнире вошли "Реал" - 12.44% и "Бавария" - 10.70%.
Напомним, что на данный момент проходят матчи групповой стадии. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
Игры 1/8 финала намечены на 13/14/20/21 февраля и 5/6/12/13 марта, игры 1/4 финала пройдут 9/10 и 16/17 апреля, а игры 1/2 финала состоятся 30 апреля/1 мая и 7/8 мая.
Финал запланирован на 1 июня.
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|
24 октября
|Галатасарай
|Бавария
|22:45
|Интер
|Зальцбург
|22:45
|
25 октября
|Манчестер Юнайтед
|Копенгаген
|01:00
|Севилья
|Арсенал
|01:00
|Ланс
|ПСВ Эйндховен
|01:00
|Брага Спортинг
|Реал М
|01:00
|Унион
|Наполи
|01:00
|Бенфика
|Реал Сосьедад
|01:00
|Барселона
|Шахтер Д
|22:45
|Фейеноорд
|Лацио
|22:45
|
26 октября
|Янг Бойз
|Манчестер Сити
|01:00
|Селтик
|Атлетико М
|01:00
|ПСЖ
|Милан
|01:00
|Антверпен
|Порту
|01:00
|Ньюкасл Юнайтед
|Боруссия-09 Д
|01:00
|РБ Лейпциг
|Црвена Звезда
|01:00
|
7 ноября
|Шахтер Д
|Барселона
|23:45
|Боруссия-09 Д
|Ньюкасл Юнайтед
|23:45
|
8 ноября
|Атлетико М
|Селтик
|02:00
|Лацио
|Фейеноорд
|02:00
|Порту
|Антверпен
|02:00
|Милан
|ПСЖ
|02:00
|Црвена Звезда
|РБ Лейпциг
|02:00
|Манчестер Сити
|Янг Бойз
|02:00
|Наполи
|Унион
|23:45
|Реал Сосьедад
|Бенфика
|23:45
|
9 ноября
|Копенгаген
|Манчестер Юнайтед
|02:00
|Бавария
|Галатасарай
|02:00
|Арсенал
|Севилья
|02:00
|ПСВ Эйндховен
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Брага Спортинг
|02:00
|Зальцбург
|Интер
|02:00