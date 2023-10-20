Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов в сезоне-2023/24

Известный статистический портал Opta определил фаворитов Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с помощью суперкомпьютера, сообщают Vesti.kz.

По версии машины, больше шансов выиграть ЛЧ имеет "Манчестер Сити" - 32.67%, также в тройку главных претендентов на победу в элитном клубном турнире вошли "Реал" - 12.44% и "Бавария" - 10.70%.

Напомним, что на данный момент проходят матчи групповой стадии. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Игры 1/8 финала намечены на 13/14/20/21 февраля и 5/6/12/13 марта, игры 1/4 финала пройдут 9/10 и 16/17 апреля, а игры 1/2 финала состоятся 30 апреля/1 мая и 7/8 мая.

Финал запланирован на 1 июня.

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