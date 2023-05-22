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Судья финала ЧМ-2022 отработает решающий матч Лиги чемпионов

Судья финала ЧМ-2022 отработает решающий матч Лиги чемпионов
©twitter.com/totalBarca

определилась бригада арбитров, которая будет обслуживать финал Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и итальянским "Интером", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации официального сайта УЕФА на финал Лиги чемпионов назначена польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком.

Игра состоится в ночь на 11 июня по времени Астаны на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле.

Для 42-летнего Марциняка это будет первый финал Лиги чемпионов в карьере. В 2022 году он судил финальную игру чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Францией.

Отметим, что в текущем сезоне поляк уже судил матчи с участием "Манчестер Сити" и "Интера". На групповом этапе он обслуживал встречу "Барселона" - "Интер" (3:3), в 1/8 финала он рассудил встречу "Порту" - "Интер" (0:0). В 1/2 финала поляк зафиксировал победу "Манчестер Сити" над "Реалом" - 4:0.

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Метки:
Лига чемпионов Манчестер Сити Интер Польша

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