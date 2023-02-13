Стало известно о состоянии Мбаппе и Месси перед матчем с "Баварией" в ЛЧ

Футболисты "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, Марко Верратти и Лионель Месси будут готовы к первому матчу с "Баварией" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Le Parisien.

Встреча команд пройдет в Париже 14 февраля. Ответная игра намечена на 8 марта.

Мбаппе, получивший травму в матче с "Монпелье" 1 февраля, провел часть воскресной тренировки в общей группе. Верратти, испытывавший дискомфорт в левом бедре, приступил к тренировкам с командой в минувшие выходные. А Месси продолжает тренироваться по индивидуальной программе и сегодня ожидается его возвращение в общую группу.

При этом отмечается, что игру с "Баварией" пропустят Ренату Саншеш и Норди Мукиеле, у них проблемы с подколенным сухожилием.

Напомним, что в 1/8 финала ЛЧ также сыграют "Ливерпуль" (Англия) - "Реал" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Челси" (Англия), "Лейпциг" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия), "Милан" (Италия) - "Тоттенхэм" (Англия), "Айнтрахт" (Германия) - "Наполи" (Италия), "Интер" (Италия) - "Порту" (Португалия), "Брюгге" (Бельгия) - "Бенфика" (Португалия).

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