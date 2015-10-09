Соперник "Кайрата" сотворил историю в Лиге чемпионов

Нони Мадуэке вписал своё имя в историю "Арсенала". Вингер сборной Англии стал первым футболистом клуба, которому удалось оформить свои дебютные три гола именно в матчах Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Opta Sport.

Серия началась 26 ноября, когда Мадуэке поразил ворота мюнхенской "Баварии" (3:1) в пятом туре Лиги чемпионов.

А уже 10 декабря англичанин устроил настоящее шоу, оформив дубль в поединке против "Брюгге" на заключительном этапе общей стадии сезона-2025/26.

В нынешней кампании Мадуэке провёл 12 матчей за "канониров", и все его три гола пришлись именно на еврокубки это уникальное достижение даже по меркам клуба.

Контракт вингера с лондонцами действует до лета 2030 года, а Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 50 миллионов евро.

Отметим, что "Арсенал" является соперником "Кайрата" на общем этапе розыгрыша. Команды сыграют в рамках восьмого тура. Матч состоится в Лондоне 28 января 2026 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!