Лига чемпионов
Сегодня 11:27
 

Соперник "Кайрата" сотворил историю в Лиге чемпионов

Нони Мадуэке вписал своё имя в историю "Арсенала". Вингер сборной Англии стал первым футболистом клуба, которому удалось оформить свои дебютные три гола именно в матчах Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Opta Sport.

Серия началась 26 ноября, когда Мадуэке поразил ворота мюнхенской "Баварии" (3:1) в пятом туре Лиги чемпионов.

А уже 10 декабря англичанин устроил настоящее шоу, оформив дубль в поединке против "Брюгге" на заключительном этапе общей стадии сезона-2025/26.

В нынешней кампании Мадуэке провёл 12 матчей за "канониров", и все его три гола пришлись именно на еврокубки это уникальное достижение даже по меркам клуба.

Контракт вингера с лондонцами действует до лета 2030 года, а Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 50 миллионов евро.

Отметим, что "Арсенал" является соперником "Кайрата" на общем этапе розыгрыша. Команды сыграют в рамках восьмого тура. Матч состоится в Лондоне 28 января 2026 года.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

