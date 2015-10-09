Соперник "Кайрата" провалился в европейском чемпионате перед матчем Лиги чемпионов

"Брюгге" на своём поле неожиданно уступил "Ла-Лувьеру" в матче 21-го тура чемпионата Бельгии, передают Vesti.kz.

Хозяева считались явными фаворитами встречи и по ходу матча вели с преимуществом в два мяча, однако в итоге потерпели поражение со счётом 2:3. В составе "Брюгге" отличились Ромео Верман (23-я минута) и Хуго Ветлесен (29-я). У гостей голы забили Джерри Африйе (61-я), Сами Лассаини (81-я) и Пап Мусса Фалль (89-я).

Отметим, что с 39-й минуты "Брюгге" играл в меньшинстве — прямую красную карточку получил Йоэль Ордоньес.

После этой победы "Ла-Лувьер" набрал 23 очка, тогда как у "Брюгге" осталось 41 очко. Напомним, бельгийский клуб станет следующим соперником алматинского "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов — матч состоится 20 января в Астане.

