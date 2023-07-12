"Соперник играл лучше". Главный тренер "Динамо" прокомментировал ничью с "Астаной" в ЛЧ

Главный тренер тбилисского "Динамо" Георгий Чиабришвили высказался о первом матче квалификации лиги чемпионов против "Астаны", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч на "Астана Арене" завершился ос счетом 1:1.
"Как и предполагалось, игра вышла очень трудной. В целом могу сказать, что наш соперник играл лучше. Хорошо, что это первый выездной матч, который для нас из-за поля и жары был более трудным, и мы нормально провели эту игру", - заявил наставник "Динамо".
Напомним, что ответный матч состоится в Грузии 19 июля. Победитель этого противостояния в следующей стадии сыграет с загребским "Динамо" (Хорватия).
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