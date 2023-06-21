Соперник "Астаны" по Лиге чемпионов сделал заявление

Главный тренер тбилисского "Динамо" Георгий Чиабришвили прокомментировал предстоящие матчи с "Астаной" в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Crystalsport.ge.
Я буду доволен результатом жеребьевки, если мы преодолеем этот этап. Прежде чем подробно познакомиться с соперником, на первый взгляд, можно сказать, что это исторически хорошая команда, которая стала чемпионом Казахстана и до сих пор находится на первом месте. В "Астане" много игроков национальной сборной, это опытная команда.
Первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 11/12 июля, а ответные - 18/19 июля.
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