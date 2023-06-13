Сколько заработала Турция на финале Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов в Стамбуле позволил Турции заработать внушительную сумму денег. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на T24.

"На финал приехали гости со всего мира и внесли вклад в экономику нашей страны в виде 200 миллионов долларов", - рассказал глава турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкэкши.

Напомним, 10 июня завершился финал Лиги чемпионов - 2022/23, в котором встречались английский "Манчестер Сити" и итальянский "Интер". "Сити" выиграл со счетом 1:0 и стал победителем турнира.

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