Сколько очков наберёт "Кайрат" в Лиге чемпионов? Есть ответ

Бывший футболист "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу Бауыржан Турысбек поделился ожиданиями от выступления алматинского клуба в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

"Кайрат" выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

По словам Турысбека, "Кайрат" способен набрать очки в одной "группе" с такими грандами, как мадридский "Реал", миланский "Интер" и лондонский "Арсенал".

"С любой командой можно набирать очки. В своё время "Астана" сыграла вничью с мадридским "Атлетико". Потому всё возможно. Я думаю, что "Кайрату" вполне по силам набрать около 13-15 очков на общем этапе. Я в это верю!", - цитирует его Meta-ratings.kz.

Напомним, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов многие топ-клубы набрали недостаточное количество очков для прямого выхода в плей-офф: им пришлось бороться за путевку через стыковые матчи. В их числе оказались "Боруссия" Дортмунд, "Реал", "Бавария" и "Милан" (все четверо набрали по 15 очков), "Пари Сен-Жермен" (13), "Ювентус" (12) и "Манчестер Сити" (11).

Сколько Сатпаев забьет голов в Лиге чемпионов

Отдельно Турысбек выделил молодого нападающего "Кайрата" Дастана Сатпаева, который уже подписал контракт с лондонским "Челси".

"Многое в успехе "Кайрата" будет зависеть от атакующей линии и от того, как себя проявит Дастан. Судя по последним матчам, он играет уверенно, берёт на себя ответственность. Андрей Сергеевич сказал, что он забьет два гола, а я скажу — четыре! Он уже лидер команды, что было видно в игре против "Селтика", когда его отсутствие сильно ощущалось", - сказал Турысбек.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)

"Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00) 30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)

"Кайрат" - "Реал" (в 21:45) 21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)

"Кайрат" - "Пафос" (в 21:45) 6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)

"Интер" - "Кайрат" (в 01:00) 26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)

"Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45) 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)

"Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30) 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)

"Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30) 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

УЕФА принял решение по домашнему стадиону "Кайрата" на Лигу чемпионов

В плей-офф выйдут восемь первых команд общей таблицы и победители стыков, в которых сыграют клубы, занявшие позиции с 9-й по 24-ю. Проигравшие в стыковых матчах, а также клубы с 25-го по 36-е место, завершат выступление в еврокубках (больше не будет понижения в Лигу Европы).