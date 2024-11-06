Скандальные слова Винисиуса: за что его наказали в Лиге чемпионов?

"Реал" неожиданно влетел на своем поле "Милану" (1:3) в рамках четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

У "сливочных" единственный гол с пенальти забил Винисиус Жуниор, удостоившийся желтой карточки на 71-й минуте. Стало известно, за что наказали бразильца.

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По информации AS, после фола на Юнусе Мусе Винисиус обратился к судье со словами "ты сумасшедший, ты сумасшедший", сопровождая это жестом. За это словенский рефери Славко Винчич наградил его "горичичником".

По мнению бывшего арбитра Итурральде Гонсалеса, бразилец за такое поведение должен был быть удален. При этом Винисиус ни разу не получал красную карточку за все время выступлений за основной состав "Реала".

На данный момент "Реал" занимает 17-е место в общей таблице Лиги чемпионов, набрав 6 очков в четырех матчах. Следующую игру мадридцы проведут на выезде с "Ливерпулем" 27 ноября.

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