"Ситуация в раздевалке изменилась". Гвардиол сделал признание о "Ман Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол прокомментировал неудачное выступление команды в прошлом сезоне, сообщают Vesti.kz. 23-летний хорват выступает за "горожан" с 2023 года.

"Это был худший сезон в моей карьере. Он был тяжёлым. Помню, как по ходу прошлого сезона я не мог спать, пытаясь найти решения и помочь команде. Иногда всё складывается не так, как хотелось бы.

Я рад, что всё позади, и мы хорошо восстановились. В футболе хорошо, что каждые три дня идёт новая игра, которая заставляет тебя забыть то, что было два дня назад. Это новый сезон, и сейчас ситуация в раздевалке сильно изменилась", - сказал Гвардиол на пресс-конференции.