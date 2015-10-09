Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
"Ситуация в раздевалке изменилась". Гвардиол сделал признание о "Ман Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол прокомментировал неудачное выступление команды в прошлом сезоне, сообщают Vesti.kz. 23-летний хорват выступает за "горожан" с 2023 года.

Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол прокомментировал неудачное выступление команды в прошлом сезоне, сообщают Vesti.kz. 23-летний хорват выступает за "горожан" с 2023 года.

"Это был худший сезон в моей карьере. Он был тяжёлым. Помню, как по ходу прошлого сезона я не мог спать, пытаясь найти решения и помочь команде. Иногда всё складывается не так, как хотелось бы.

Я рад, что всё позади, и мы хорошо восстановились. В футболе хорошо, что каждые три дня идёт новая игра, которая заставляет тебя забыть то, что было два дня назад. Это новый сезон, и сейчас ситуация в раздевалке сильно изменилась", - сказал Гвардиол на пресс-конференции.

Во вторник, 25 ноября, "Манчестер Сити" сыграет с "Байером" в рамках Лиги чемпионов.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 4 4 0 0 14-3 12
2 Арсенал 4 4 0 0 11-0 12
3 Интер 4 4 0 0 11-1 12
4 Манчестер Сити 4 3 1 0 10-3 10
5 ПСЖ 4 3 0 1 14-5 9
6 Ньюкасл Юнайтед 4 3 0 1 10-2 9
7 Реал М 4 3 0 1 8-2 9
8 Ливерпуль 4 3 0 1 9-4 9
9 Галатасарай 4 3 0 1 8-6 9
10 Тоттенхэм Хотспур 4 2 2 0 7-2 8
11 Барселона 4 2 1 1 12-7 7
12 Челси 4 2 1 1 9-6 7
13 Спортинг Л 4 2 1 1 8-5 7
14 Боруссия-09 Д 4 2 1 1 13-11 7
15 Карабах 4 2 1 1 8-7 7
16 Аталанта 4 2 1 1 3-5 7
17 Атлетико М 4 2 0 2 10-9 6
18 ПСВ Эйндховен 4 1 2 1 9-7 5
19 Монако ФК 4 1 2 1 4-6 5
20 Пафос 4 1 2 1 2-5 5
21 Байер 4 1 2 1 6-10 5
22 Брюгге 4 1 1 2 8-10 4
23 Айнтрахт Фр 4 1 1 2 7-11 4
24 Наполи 4 1 1 2 4-9 4
25 Марсель Олимпик 4 1 0 3 6-5 3
26 Ювентус 4 0 3 1 7-8 3
27 Атлетик 4 1 0 3 4-9 3
28 Юнион Сент-Жилуаз 4 1 0 3 4-12 3
29 Буде-Глимт 4 0 2 2 5-8 2
30 Славия П 4 0 2 2 2-8 2
31 Олимпиакос 4 0 2 2 2-9 2
32 Вильярреал 4 0 1 3 2-6 1
33 Копенгаген 4 0 1 3 4-12 1
34 Кайрат 4 0 1 3 2-11 1
35 Бенфика 4 0 0 4 2-8 0
36 Аякс 4 0 0 4 1-14 0

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Общий этап, мужчины
26 ноября 01:00   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Байер
Байер
(Леверкузен)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Байер
Проголосовало 1 человек

