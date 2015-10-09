"Ситуация в раздевалке изменилась". Гвардиол сделал признание о "Ман Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол прокомментировал неудачное выступление команды в прошлом сезоне, сообщают Vesti.kz. 23-летний хорват выступает за "горожан" с 2023 года.
"Это был худший сезон в моей карьере. Он был тяжёлым. Помню, как по ходу прошлого сезона я не мог спать, пытаясь найти решения и помочь команде. Иногда всё складывается не так, как хотелось бы.
Я рад, что всё позади, и мы хорошо восстановились. В футболе хорошо, что каждые три дня идёт новая игра, которая заставляет тебя забыть то, что было два дня назад. Это новый сезон, и сейчас ситуация в раздевалке сильно изменилась", - сказал Гвардиол на пресс-конференции.
Во вторник, 25 ноября, "Манчестер Сити" сыграет с "Байером" в рамках Лиги чемпионов.
