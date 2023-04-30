Ситуация накаляется? Ряду игроков "Челси" сократят зарплату с нового сезона

Большая часть футболистов "Челси" лишится 30 процентов своей заработной платы со следующего сезона. Это произойдет из-за невыхода клуба в Лигу чемпионов, сообщает Sports.ru.

Лондонская команда после 32 сыгранных туров занимает 12-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги (АПЛ). Команда уже лишилась математических шансов финишировать в зоне ЛЧ.

Оказалось, что при нынешнем владельце клуба Тодде Боули была введена новая система, которая подразумевает сокращение 30 процентов зарплаты у игроков в том случае, если команда не квалифицируется в главный еврокубковый турнир.

Однако распространяется это только на тех, кто был подписан при руководстве Боули или продлил контракт при нем. Поэтому оклад снизится у 19 футболистов "Челси", а у остальных все останется без изменений. В частности, присоединившиеся к клубу в прошлом году Калиду Кулибали и Рахим Стерлинг избегут этого, так как новая система была внедрена уже после заключения контракта с ними. Источник The Athletic считает, что эта ситуация накалит и без того удручающую атмосферу в составе "Челси".

Напомним, что в этом розыгрыше Лиги чемпионов английский клуб добрался до 1/4 финала, где уступил "Реалу" - 0:4 (0:2, 0:2).