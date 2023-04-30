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Ситуация накаляется? Ряду игроков "Челси" сократят зарплату с нового сезона

Ситуация накаляется? Ряду игроков "Челси" сократят зарплату с нового сезона
©ФК "Челси"

Большая часть футболистов "Челси" лишится 30 процентов своей заработной платы со следующего сезона. Это произойдет из-за невыхода клуба в Лигу чемпионов, сообщает Sports.ru.

Лондонская команда после 32 сыгранных туров занимает 12-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги (АПЛ). Команда уже лишилась математических шансов финишировать в зоне ЛЧ. 

Оказалось, что при нынешнем владельце клуба Тодде Боули была введена новая система, которая подразумевает сокращение 30 процентов зарплаты у игроков в том случае, если команда не квалифицируется в главный еврокубковый турнир. 

Однако распространяется это только на тех, кто был подписан при руководстве Боули или продлил контракт при нем. Поэтому оклад снизится у 19 футболистов "Челси", а у остальных все останется без изменений. В частности, присоединившиеся к клубу в прошлом году Калиду Кулибали и Рахим Стерлинг избегут этого, так как новая система была внедрена уже после заключения контракта с ними. Источник The Athletic считает, что эта ситуация накалит и без того удручающую атмосферу в составе "Челси". 

Напомним, что в этом розыгрыше Лиги чемпионов английский клуб добрался до 1/4 финала, где уступил "Реалу" - 0:4 (0:2, 0:2). 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 33 23 6 4 78-38 75
2 Манчестер Сити 31 23 4 4 82-29 73
3 Ньюкасл Юнайтед 32 17 11 4 58-26 62
4 Манчестер Юнайтед 31 18 6 7 48-39 60
5 Тоттенхэм Хотспур 33 16 6 11 60-53 54
6 Астон Вилла 33 16 6 11 46-41 54
7 Ливерпуль 32 15 8 9 61-39 53
8 Брайтон энд Хов Альбион 31 15 7 9 61-40 52
9 Брентфорд 34 12 14 8 52-44 50
10 Фулхэм 32 13 6 13 44-43 45
11 Кристал Пэлас 34 10 10 14 35-45 40
12 Челси 32 10 9 13 30-35 39
13 Вулверхэмптон Уондерерс 34 10 7 17 29-50 37
14 Борнмут 33 10 6 17 32-63 36
15 Вест Хэм Юнайтед 33 9 7 17 37-47 34
16 Лидс Юнайтед 33 7 9 17 42-63 30
17 Ноттингем Форест 34 7 9 18 30-62 30
18 Лестер Сити 33 8 5 20 44-57 29
19 Эвертон 33 6 10 17 25-50 28
20 Саутгемптон 33 6 6 21 27-57 24

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