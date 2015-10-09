"Ситуация изменилась". "Реал" и "Барселону" жёстко поставили на место из-за удалений

Бывший полузащитник "Милана", "Челси" и сборной Нидерландов Руд Гуллит высказался о резонансных эпизодах с судейством в матчах Лиги чемпионов, в которых участвовали "Барселона" и "Реал", сообщают Vesti.kz. По мнению Гуллита, у грандов нет оснований для претензий к арбитрам.

"Они постоянно выражают недовольство, хотя для этого нет весомых оснований. В прошлом обе команды получали выгоду от судейских решений — теперь ситуация изменилась в обратную сторону. Таковы реалии футбола: с этим бывает непросто смириться, и я это понимаю. Решение показать красную карточку Эдуарду Камавинга вышло жёстким, но его поступок был неосмотрительным — он фактически спровоцировал арбитра. Что касается двух красных карточек у "Барселоны", то они были полностью оправданными, прошу прощения за прямоту", — приводит слова Гуллита Marca.

В частности, он обратил внимание на эпизод в ответной игре 1/4 финала между "Реалом" и Бавария. Один из игроков мадридцев получил первое предупреждение на 78-й минуте, а спустя восемь минут нарушил правила против Гарри Кейн и демонстративно унес мяч от точки фола. Арбитр расценил действия как повод для второй жёлтой карточки, оставив "Реал" вдесятером на 86-й минуте.

Не менее жёстко складывались события и в противостоянии "Барселоны" с Атлетико Мадрид. В матчах той же стадии каталонцы дважды оставались в меньшинстве — красные карточки получили Пау Кубарси и Эрик Гарсия.

