Симеоне придумал план по нейтрализации Ямаля

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне разработал особую тактику против полузащитника Ламина Ямаля в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

По информации Sport.es, игроки "Атлетико" получили указания провоцировать 18-летнего хавбека, чтобы вынудить его получить жёлтую карточку.

Предупреждение в игре на "Камп Ноу" станет для Ямаля пятым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Согласно регламенту УЕФА, это автоматически лишит его права играть в ответной встрече. В арсенале "Атлетико" — плотная опека, ранние тактические фолы на фланге и психологическое давление со стороны опытных игроков.

Матч пройдет сегодня, с 8 на 9 апреля. Начало в 00:00 по казахстанскому времени на "Камп Ноу". В этом сезоне команды уже пересекались четырежды, и в трёх встречах верх одержала "Барселона".

