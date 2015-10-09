Лига чемпионов
Вчера 21:50
 

Симеоне придумал план по нейтрализации Ямаля

©x.com/FCBarcelona

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне разработал особую тактику против полузащитника Ламина Ямаля в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне разработал особую тактику против полузащитника Ламина Ямаля в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

По информации Sport.es, игроки "Атлетико" получили указания провоцировать 18-летнего хавбека, чтобы вынудить его получить жёлтую карточку.

Предупреждение в игре на "Камп Ноу" станет для Ямаля пятым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Согласно регламенту УЕФА, это автоматически лишит его права играть в ответной встрече. В арсенале "Атлетико" — плотная опека, ранние тактические фолы на фланге и психологическое давление со стороны опытных игроков.

Матч пройдет сегодня, с 8 на 9 апреля. Начало в 00:00 по казахстанскому времени на "Камп Ноу". В этом сезоне команды уже пересекались четырежды, и в трёх встречах верх одержала "Барселона".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Барселона   •   1/4 финала, мужчины
Сегодня 00:00   •   ожидание результата
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Барселона

74%

Ничья

8%

Атлетико М

18%

Проголосовало 252 человек

