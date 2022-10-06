"Шахтер" впервые в истории вышел на матч Лиги чемпионов без легионеров

Донецкий "Шахтер" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом" вышел на поле украинским составом. Как сообщается на сайте клуба, это произошло впервые в истории.

При этом доигрывать всю встречу без легионеров клуб не стал. На 88-й минуте на замену вышли хорват Невен Джурасек и форвард Буркина-Фасо Лассина Траоре.

Напомним, "Реал" обыграл "Шахтер" на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 2:1. После трех туров мадридский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу F с девятью очками. "Шахтер" занимает второе место, набрав четыре балла.

В следующем туре ЛЧ "Шахтер" вновь встретится с "Реалом". Матч состоится 11 октября.

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