"Шахтер" установил рекорд Лиги чемпионов в сенсационном матче с "Барселоной"

Накануне донецкий "Шахтер" одержал победу над "Барселоной" со счетом 1:0 в четвертом туре Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Единственный гол на свой счет записал форвард Даниил Сикан на 40-й минуте, а грузинский защитник Георгий Гочолеишвили отдал голевую передачу.

Голевая атака "Шахтера" включала в себя 27 последовательных точных передач, что стало рекордом текущего сезона Лиги чемпионов.

Shakhtar's winner against #FCB came at the end of a 27-pass move - the longest for a goal in the Champions League this season.



That wasn't Barça being passive either. They were trying (and failing) to pressure the ball from pass #1, but just looked un-coordinated at every step. pic.twitter.com/ZULG2dbpTF