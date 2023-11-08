Сенсацией завершился матч "Барселоны" в Лиге чемпионов

Каталонская "Барселона" потерпела сенсационное поражение от донецкого "Шахтера" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча группы H, прошедшая в немецком Гамбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Шахтера". В составе "горняков" единственный гол на 40-й минуте забил Данила Сикан.

Для "Барселоны" это поражение стало первым на групповом этапе после трех побед. "Сине-гранатовые" упустили шанс досрочную выйти в плей-офф, но продолжают лидировать в таблице. "Шахтер" набрал шесть очков и остается на третьем месте.

В группе F дортмундская "Боруссия" дома обыграла английский "Ньюкасл" со счетом 2:0. В состав победителей голы забили Никлас Фюллькруг (26-я минута) и Юлиан Брандт (79).

"Боруссия" набрала семь очков и вышла на первое место в группе, "Ньюкасл" с четырьмя очками занимает третью строчку.

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