Сайт для взрослых предложил финалисту Лиги чемпионов спонсорское соглашение

Неназванная видеоплатформа для взрослых предложила миланскому "Интеру" спонсорский контракт до 2029 гола, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В последние недели "нерадзурри" выступали без спонсора на своих игровых футболках после окончания сотрудничества с криптовалютной компанией Digitalbits.

Согласно информации Mirror, предложение сайта для взрослых составило 100 миллионов евро. Вице-президент платформы, Майк Форд, выразил желание стать спонсором "покоряющей Европу команды" и стремление расширить свои горизонты, отметив, что футболисты "заталкивают мячи в ограниченные пространства".

После победы над "Миланом" в двухматчевом противостоянии, "Интер" вышел в финал Лиги чемпионов в Стамбуле, где 11 июня сойдется в противостоянии за главный клубный трофей Европы с "Манчестер Сити".

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