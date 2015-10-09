Сатпаев сотворил историю в Лиге чемпионов и попал в список с Ямалем

Нападающий алматинского "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу Дастан Сатпаев отметился новым достижением в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

По данным статистического портала Opta Joe, из 33 голов, забитых игроками до 18 лет в истории Лиги чемпионов, 36 процентов были забиты в этом году (12/33).

Свой вклад в это внёс и Сатпаев, отметившийся голом в матче пятого тура общего этапа ЛЧ с датским "Копенгагеном" (2:3).

Также в список вошли еще три молодых футболиста. 4 гола забил Ламин Ямаль ("Барселона"), 3 — Леннарт Карл ("Бавария), по 2 — Итан Нванери ("Арсенал") и Виктор Дадасон ("Копенгаген").

36% - Of the 33 goals scored by under-18s in UEFA Champions League history, 36% of them have been netted in 2025 alone (12/33):



4 - Yamal

3 - Karl

2 - Nwaneri, Dadason

1 - Satpaev



Generation. pic.twitter.com/pX7xDN3dZs — OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2025

Напомним, Сатпаев стал первым казахстанцем, который забил гол на основном этапе Лиги чемпионов.

Кроме того, талант "Кайрата" вошёл в тройку самых молодых авторов гола в истории Лиги чемпионов (с учётом матчей не ранее группового/общего этапа). На момент матча с "Копенгагеном" ему было 17 лет 110 дней.

Выше в рейтинге располагаются только испанские нападающие - Ансу Фати (17 лет 40 дней) и Ламин Ямаль (17 лет 68 дней), которые забивали дебютные мячи в составе "Барселоны".

Сатпаев подорожал на 720 миллионов и стал самым дорогим футболистом Казахстана

