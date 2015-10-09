Сатпаев сотворил историю в Лиге чемпионов и попал в список с Ямалем

Нападающий алматинского "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу Дастан Сатпаев отметился новым достижением в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.
По данным статистического портала Opta Joe, из 33 голов, забитых игроками до 18 лет в истории Лиги чемпионов, 36 процентов были забиты в этом году (12/33).
Свой вклад в это внёс и Сатпаев, отметившийся голом в матче пятого тура общего этапа ЛЧ с датским "Копенгагеном" (2:3).
Также в список вошли еще три молодых футболиста. 4 гола забил Ламин Ямаль ("Барселона"), 3 — Леннарт Карл ("Бавария), по 2 — Итан Нванери ("Арсенал") и Виктор Дадасон ("Копенгаген").
Напомним, Сатпаев стал первым казахстанцем, который забил гол на основном этапе Лиги чемпионов.
Кроме того, талант "Кайрата" вошёл в тройку самых молодых авторов гола в истории Лиги чемпионов (с учётом матчей не ранее группового/общего этапа). На момент матча с "Копенгагеном" ему было 17 лет 110 дней.
Выше в рейтинге располагаются только испанские нападающие - Ансу Фати (17 лет 40 дней) и Ламин Ямаль (17 лет 68 дней), которые забивали дебютные мячи в составе "Барселоны".
