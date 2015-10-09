Сатпаев поблагодарил "Реал" и высказался о матчах с "Арсеналом" и "Интером"

Нападающий алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев поделился впечатлениями от прошедшего матча общего этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала", передают Vesti.kz.
Игра прошла в Алматы и закончилась со счетом 5:0 в пользу гостей.
"Конечно, мы понимали, что соперник выше нас в классе, поэтому просто старались играть, так скажем, в кайф и хотели получить удовольствие от игры максимально.
И спасибо "Реалу" за такую хорошую игру, показали нам хороший уровень, мы удивились и увидели куда расти дальше. Вся их линия обороны имеет большой опыт, поэтому против всех было сложно играть", - цитирует Сатпаева "СЭ".
– Какого матча из тех, которые вам предстоят в Лиге чемпионов, ждете больше всего? Есть такой?
– Конечно, это самые знаменитые соперники. Это "Арсенал" и "Интер". А так, в общем, все игры в Лиге чемпионов для нас – это новый вызов, новый опыт. И мы все их ждем с удовольствием. Поэтому будем готовиться и становиться сильнее.
Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов
Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" - 1:4. Следующий матч алматинский клуб проведет дома в октябре.
- 21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
- 6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
- 26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
- 9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
- 20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
- 29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)
Реклама