Сатпаев поблагодарил "Реал" и высказался о матчах с "Арсеналом" и "Интером"

Нападающий алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев поделился впечатлениями от прошедшего матча общего этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Игра прошла в Алматы и закончилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

"Конечно, мы понимали, что соперник выше нас в классе, поэтому просто старались играть, так скажем, в кайф и хотели получить удовольствие от игры максимально. И спасибо "Реалу" за такую хорошую игру, показали нам хороший уровень, мы удивились и увидели куда расти дальше. Вся их линия обороны имеет большой опыт, поэтому против всех было сложно играть", - цитирует Сатпаева "СЭ".

– Какого матча из тех, которые вам предстоят в Лиге чемпионов, ждете больше всего? Есть такой?

– Конечно, это самые знаменитые соперники. Это "Арсенал" и "Интер". А так, в общем, все игры в Лиге чемпионов для нас – это новый вызов, новый опыт. И мы все их ждем с удовольствием. Поэтому будем готовиться и становиться сильнее.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" - 1:4. Следующий матч алматинский клуб проведет дома в октябре.