"С "Кайратом" шансов немного". В Беларуси выбрали соперника в Лиге чемпионов

Белорусский журналист Владислав Татур поделился мнением о жеребьевке первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, где солигорский "Шахтер" может попасть на алматинский "Кайрат".

"Очень хочется "Шахтер" на "Шериф" Юрия Вернидуба. С "Лудогорцем" и "Кайратом" шансов немного. Про тбилисское "Динамо" ничего не знаю, но было бы символично, учитывая фигуру спортивного директора Солигорска", - написал Татур в своем Telegram-канале.

Жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет сегодня в 16:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Первые матчи первого отборочного раунда ЛЧ пройдут 6-7 июля, а ответные - 13-14 июля. При необходимости назначаются дополнительное время и серия пенальти.

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