Российский футболист сделал амбициозное заявление о Лиге чемпионов

Российский футболист Арсен Захарян, который выступает за испанский "Реал Сосьедад" одной из целей назвал победу в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов клуб из Сан-Себастьяна лидирует в группе D, где также представлен итальянский "Интер", австрийский "Ред булл Зальцбург" и португальская "Бенфика".
"Хотелось бы закрепиться в составе и играть на постоянной основе. А также выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу", - заявил Захарян пресс-службе "Реал Сосьедада".
Отметим, что 20-летний россиянин перешел в испанский клуб в летнее трансферное окно из московского "Динамо".
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|ПСЖ
|02:00
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|ПСВ Эйндховен
|Ланс
|02:00
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