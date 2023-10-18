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Новости спорта Лига чемпионов
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Российский футболист сделал амбициозное заявление о Лиге чемпионов

Российский футболист сделал амбициозное заявление о Лиге чемпионов
©УЕФА

Российский футболист Арсен Захарян, который выступает за испанский "Реал Сосьедад" одной из целей назвал победу в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов клуб из Сан-Себастьяна лидирует в группе D, где также представлен итальянский "Интер", австрийский "Ред булл Зальцбург" и португальская "Бенфика".

"Хотелось бы закрепиться в составе и играть на постоянной основе. А также выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу", - заявил Захарян пресс-службе "Реал Сосьедада".

Отметим, что 20-летний россиянин перешел в испанский клуб в летнее трансферное окно из московского "Динамо".

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Лига чемпионов Испания Россия
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24 октября

П1 6.17 X 5.17 П2 1.47
П1 1.34 X 5.59 П2 9.25

25 октября

П1 1.4 X 5.17 П2 7.75
П1 4.28 X 3.88 П2 1.84
П1 2.38 X 3.64 П2 2.94
П1 5.94 X 4.95 П2 1.5
П1 3.63 X 3.58 П2 2.09
П1 2.16 X 3.52 П2 3.47
П1 1.17 X 8.25 П2 16
П1 1.94 X 3.88 П2 3.83

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