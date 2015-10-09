"Реалу" повезло". В Узбекистане оценили календарь "Кайрата" в Лиге чемпионов

Футбольный эксперт и функционер из Узбекистана Алишер Никимбаев в своем телеграм-канале прокомментировал расписание матчей алматинского "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов-2025/26, сообщают Vesti.kz.
"Реалу повезло": Королевский клуб приедет на матч с "Кайратом" в конце сентября. Не повезло "Олимпиакосу" и "Брюгге", которые приедут в Казахстан в начале декабря и в конце января соответственно.
И фраза про холодные дождливые вечера в Стоке получит новое географическое назначение", - написал эксперт.
Отметим, что "Кайрат" впервые в своей истории сыграет в основном этапе Лиги чемпионов. Соперниками алматинцев будут: "Реал" (Испания), "Арсенал" (Англия), "Интер" (Италия), Спортинг" (Португалия), "Брюгге" (Бельгия), "Копенгаген" (Дания), "Олимпиакос" (Греция) и "Пафос" (Кипр).
