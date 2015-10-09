В "Реале" знают, как мотивировать игроков перед игрой с "Арсеналом"

В мадридском "Реале" хотят оформить камбэк в противостоянии с "Арсеналом" в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
После болезненного поражения 0:3 в первом матче 1/4 финала против "Арсенала" мадридский "Реал" не собирается сдаваться. Команда Карло Анчелотти надеется на исторический разворот событий в ответной встрече, которая пройдет на "Сантьяго Бернабеу" в ночь с 16 на 17 апреля.
По информации журналиста Эду Агирре, прямо перед матчем игрокам "сливочных" покажут специально подготовленное мотивационное видео - чтобы разжечь эмоции и зарядить на бой.
Иначе и быть не может - на кону путевка в полуфинал Лиги чемпионов, где ждет победитель пары ПСЖ - "Астон Вилла".
Перед этой решающей дуэлью "Реал" еще сыграет в Ла Лиге - 13 апреля команда отправится в гости к "Алавесу". У "Мадрида" мало времени и нет права на ошибку.
🏁 @Arsenal 3-0 @RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 8, 2025
⚽ 58' Rice
⚽ 70' Rice
⚽ 75' Merino pic.twitter.com/A2MdRtnTIz
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