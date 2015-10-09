В "Реале" знают, как мотивировать игроков перед игрой с "Арсеналом"

В мадридском "Реале" хотят оформить камбэк в противостоянии с "Арсеналом" в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

После болезненного поражения 0:3 в первом матче 1/4 финала против "Арсенала" мадридский "Реал" не собирается сдаваться. Команда Карло Анчелотти надеется на исторический разворот событий в ответной встрече, которая пройдет на "Сантьяго Бернабеу" в ночь с 16 на 17 апреля.

По информации журналиста Эду Агирре, прямо перед матчем игрокам "сливочных" покажут специально подготовленное мотивационное видео - чтобы разжечь эмоции и зарядить на бой.

Иначе и быть не может - на кону путевка в полуфинал Лиги чемпионов, где ждет победитель пары ПСЖ - "Астон Вилла".

Перед этой решающей дуэлью "Реал" еще сыграет в Ла Лиге - 13 апреля команда отправится в гости к "Алавесу". У "Мадрида" мало времени и нет права на ошибку.