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Вчера 08:26
 

В "Реале" знают, как мотивировать игроков перед игрой с "Арсеналом"

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В "Реале" знают, как мотивировать игроков перед игрой с "Арсеналом" ©x.com/realmadrid

В мадридском "Реале" хотят оформить камбэк в противостоянии с "Арсеналом" в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

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В мадридском "Реале" хотят оформить камбэк в противостоянии с "Арсеналом" в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

После болезненного поражения 0:3 в первом матче 1/4 финала против "Арсенала" мадридский "Реал" не собирается сдаваться. Команда Карло Анчелотти надеется на исторический разворот событий в ответной встрече, которая пройдет на "Сантьяго Бернабеу" в ночь с 16 на 17 апреля.

По информации журналиста Эду Агирре, прямо перед матчем игрокам "сливочных" покажут специально подготовленное мотивационное видео - чтобы разжечь эмоции и зарядить на бой.

Иначе и быть не может - на кону путевка в полуфинал Лиги чемпионов, где ждет победитель пары ПСЖ - "Астон Вилла".

Перед этой решающей дуэлью "Реал" еще сыграет в Ла Лиге - 13 апреля команда отправится в гости к "Алавесу". У "Мадрида" мало времени и нет права на ошибку.

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