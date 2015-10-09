"Реал" выиграл юношескую Лигу чемпионов и сотворил историю

Мадридский "Реал" стал победителей Юношеской лиги УЕФА сезона-2025/2026, победив в финале бельгийский "Брюгге", сообщают Vesti.kz.

Основное время игры, прошедшей на стадионе "Стад де ла Тюильер" в Лозанне (Швейцария), завершилось со счётом 1:1. На 23-й минуте Хакобо Ортега вывел "Реал" вперёд. "Брюгге" отыгрался на 64-й минуте усилиями форварда Тобиаса Лунда.

В серии пенальти точнее оказались мадридцы - 4:2.

Таким образом, "Реал" стал победителем турнира во второй раз в истории. Мадридцы уже брали трофей в сезоне-2019/20. "Брюгге" стал первым бельгийским клубом, который дошел до финала турнира.

Юношеская лига УЕФА (называют еще юношеской Лигой чемпионов) создана в 2013 году. Наибольшего числа побед в данном турнире добилась "Барселона", у которой три титула. Два трофея у "Челси", по одному разу её выигрывали "Бенфика", "Ред Булл Зальцбург", "Порту", "АЗ Алкмар" и "Олимпиакос".

