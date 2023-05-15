"Реал" вошел в историю Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" обеспечил себе место в следующем сезоне Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Карло Анчелотти одержала победу над "Хетафе" в матче чемпионата Испании со счетом 1:0 в 34-м туре и теперь имеет 71 очко. Ее преимущество над "Вильярреалом", занимающим пятое место, составляет 14 очков за четыре тура до конца сезона.

Последний раз мадридский клуб пропускал розыгрыш Лиги чемпионов был в сезоне 1996/97. Серия из 27 сезонов в этом престижном турнире является лучшей в Европе. На втором месте располагается "Барселона", которая впервые в своей истории примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов в 20-й раз подряд.

В текущем розыгрыше турнира "Реал" продолжает борьбу за трофей. В ответном матче 1/2 финала испанский гранд сыграет с английским "Манчестер Сити". Встреча в Манчестере пройдет в ночь на 18 мая. В первой игре была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

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