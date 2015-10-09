"Реал" решил рискнуть Беллингемом в матче Лиги чемпионов

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем, вероятнее всего, начнёт с первых минут матч Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики", сообщают Vesti.kz.

Английский хавбек находится под угрозой дисквалификации: в случае жёлтой карточки он пропустит первый поединок "сливочных" в плей-офф.

Из-за этого ранее допускалось, что Альваро Арбелоа может поберечь одного из лидеров и оставить его в запасе. Однако, судя по всему, тренерский штаб решил пойти на риск.

Как сообщает Diario AS, 22-летний Беллингем выйдет в стартовом составе на игру с "Бенфикой". Встреча начнётся в 01:00 по времени Казахстана.

На данный момент "Реал" занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. При этом осечка в предстоящем матче может лишить мадридцев прямой путёвки в 1/8 финала турнира.

✍️ OBJETIVO: OCTAVOS DE FINAL pic.twitter.com/bbJab6Dem2 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 28, 2026

