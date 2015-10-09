"Реал" принял решение по Беллингему перед стартом в Лиге чемпионов

Полузащитники "Реала" Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга включены в заявку мадридского клуба на матч общего этапа Лиги чемпионов против "Олимпика". Встреча состоится 16 сентября в Испании, сообщают Vesti.kz.
Беллингем не выходил на поле с середины июля - игрок восстанавливался после операции на плече.
Камавинга с 10 августа находился в лазарете из-за растяжения связок голеностопа.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 15, 2025
🆚 @OM_Espanol pic.twitter.com/Ay4zrbUev6
Напомним, "Реал" на общем этапе Лиги чемпионов также сыграет с алматинским "Кайратом", которые впервые в своей истории попал в эту стадию турнира. Матч в Алматы состоится 30 сентября.
Сам "Кайрат" дебютирует в осенней стадии Лиги чемпионов гостевым матчем против португальского "Спортинга". Игра в Лиссабоне пройдет пойдет в ночь с 18 на 19 сентября.
