"Реал" принял решение по Беллингему перед стартом в Лиге чемпионов

Полузащитники "Реала" Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга включены в заявку мадридского клуба на матч общего этапа Лиги чемпионов против "Олимпика". Встреча состоится 16 сентября в Испании, сообщают Vesti.kz.

Беллингем не выходил на поле с середины июля - игрок восстанавливался после операции на плече.

Камавинга с 10 августа находился в лазарете из-за растяжения связок голеностопа.

Напомним, "Реал" на общем этапе Лиги чемпионов также сыграет с алматинским "Кайратом", которые впервые в своей истории попал в эту стадию турнира. Матч в Алматы состоится 30 сентября.

Сам "Кайрат" дебютирует в осенней стадии Лиги чемпионов гостевым матчем против португальского "Спортинга". Игра в Лиссабоне пройдет пойдет в ночь с 18 на 19 сентября.