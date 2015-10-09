Мадридский "Реал" определился с составом игроков, которые смогут принять участие в домашнем матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ, сообщают Vesti.kz.

Пресс-служба испанского клуба опубликовала в социальных сетях список футболистов, на которых рассчитывает главный тренер Жозе Моуринью.

В заявку "Реала" вошли:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Местре.

Защитники: Эдер Милитао, Дин Хёйсен, Трент Александер-Арнольд, Конате, Марк Кукурелья, Альваро Каррерас, Антонио Рюдигер, Дензел Дюмфрис.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Бернарду Силва, Питарч.

Нападающие: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Эспи, Браим Диас, Диоманде.

📋✅ ¡Nuestros convocados! 🆚 @PSV https://t.co/HGsmxM3SBy — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 23, 2026

Отметим, что в предстоящей встрече "Реалу" не поможет нападающий Эндрик, получивший травму.

Матч между "Реалом" и ПСВ состоится в ночь с 25 на 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по времени Казахстана.

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