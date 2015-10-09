"Реал" назвал состав на первый матч Лиги чемпионов: следом игра с "Кайратом"

Мадридский "Реал" представил стартовый состав на матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов против французского "Олимпика", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня в Мадриде и начнется в 00:00 по казахстанскому времени,

Кто сыграет за "Реал" в первом матче Лиги чемпионов:

Куртуа, Александер-Арнольд, Милитао, Хёйсен, Каррерас, Гюлер, Тчуамени, Вальверде, Родриго, Мастантуоно, Мбаппе.

Напомним, во втором туре стадии "Реал" сыграет в Алматы с "Кайратом". Встреча состоится 30 сентября.