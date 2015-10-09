Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 23:13
 

"Реал" назвал состав на первый матч Лиги чемпионов: следом игра с "Кайратом"

  Комментарии

Поделиться
"Реал" назвал состав на первый матч Лиги чемпионов: следом игра с "Кайратом" ©x.com/realmadrid

Мадридский "Реал" представил стартовый состав на матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов против французского "Олимпика", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Мадридский "Реал" представил стартовый состав на матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов против французского "Олимпика", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня в Мадриде и начнется в 00:00 по казахстанскому времени,

Кто сыграет за "Реал" в первом матче Лиги чемпионов:

Куртуа, Александер-Арнольд, Милитао, Хёйсен, Каррерас, Гюлер, Тчуамени, Вальверде, Родриго, Мастантуоно, Мбаппе.

Напомним, во втором туре стадии "Реал" сыграет в Алматы с "Кайратом". Встреча состоится 30 сентября.

 

Лига чемпионов 2025/26   •   Греция, Пирей   •   Общий этап, мужчины
17 сентября 21:45   •   не начат
Олимпиакос
Олимпиакос
(Пирей)
- : -
Пафос
Пафос
(Пафос)
Кто победит в основное время?
Олимпиакос
Ничья
Пафос
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!