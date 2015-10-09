"Реал" лишили самого талантливого игрока в Лиге чемпионов

Вингер мадридского "Реала" Родриго Гоэс дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

Напомним, бразилец получил две желтые карточки на 97-й минуте матча с "Бенфикой" в 8-м туре общего этапа ЛЧ (2:4) за споры с арбитром Давиде Массой.

Европейский футбольный союз (УЕФА) подтвердил, что дисквалифицировал Родриго на две игры за оскорбительные выражения. Таким образом, футболист "Реала" пропустит оба стыковых матча против "Бенфики".

Первая встреча между клубами состоится 17 февраля. Ответный матч пройдёт 25 февраля.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Родриго принял участие в пяти встречах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.

Родриго выступает за "Реал с 2019 года. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2028 года, а рыночная стоимость футболиста оценивается в 60 миллионов евро. В составе "Реала" Родриго выиграл 13 трофеев, в том числе три раза чемпионат Испании и два раза Лигу чемпионов.

Полузащитник мадридцев Джуд Беллингем ранее называл Родриго самым талантливым футболистом в составе.

