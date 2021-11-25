"Реал" добился уникального достижения в Лиге чемпионов

"Реал" обыграл на выезде "Шериф" (3:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и этим самым обеспечил себе еврокубковую весну, выйдя в плей-офф турнира, сообщает Sport24.

Для "сливочных" эта квалификация стала 19-й подряд в ЛЧ. Поскольку этот раунд был введен в сезоне-2003/04, "Реал" - единственная команда, которой когда-либо удавалось подобное.

"Реал" занимает первую строчку в группе D (12 очков), "Интер" идет вторым (10), третий - "Шериф" (6), четвертый - донецкий "Шахтер" (1).

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