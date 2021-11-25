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"Спортинг" выбивает "Боруссию", "Милан" возвращается в битву за плей-офф, а "МанСити" дожимает ПСЖ в Лиге чемпионов

"Спортинг" выбивает "Боруссию", "Милан" возвращается в битву за плей-офф, а "МанСити" дожимает ПСЖ в Лиге чемпионов
©ФК "Манчестер Сити"
Новости спорта Футбол Лига чемпионов

Состоялись матчи второго дня пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Спортинг" дома переиграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:1 и вышел на второе место в квартете С, попутно оставив немецкий клуб без плей-офф турнира. В составе хозяев дубль оформил Педру Гонсалвеш (30-я минута, 39-я), а также отличился Педро Порро (81-я). У гостей один мяч отыграл Дониэлл Мален (90+3-я). Таким образом, борьбу в турнире продолжит "Спортинг" и лидер группы "Аякс", одержавший пятую победу подряд в гостевом матче с "Бешикташем" (2:1).

"Милан" одержал победу в гостях над мадридским "Атлетико" и этим самым вернулся в борьбу за выход в плей-офф. Причем итальянцы лишь за три минуты до конца основного времени добыли три очка. Отличился Жуниор Мессиас (87-я). В итоге "Милан" набирает четыре очка и по дополнительным показателям обходит "Атлетико" в группе В, располагаясь на третьей строчке. При этом лидерство в квартете закрепил "Ливерпуль", выигравший на своем поле у "Порту" - 2:0. У команды Юргена Клоппа 15 очков, тогда как португальцы с пятью баллами идут вторыми.

"Манчестер Сити" в родных стенах не без труда справился с ПСЖ - 2:1. Причем все голы были забиты во втором тайме. Первыми повели в счете гости усилиями Килиана Мбаппе (50-я). На это хозяева ответили точными ударами Рахима Стерлинга (63-я) и Габриэля Жезуса (76-я). Благодаря этому успеху "МанСити" за тур до конца становится победителем группы А, набрав 12 очков и опередив на четыре пункта идущий следом ПСЖ.

В другом матче квартета "Лейпциг" на выезде разгромил "Брюгге" - 5:0 и оформил первую победу на групповом этапе, позволившую по дополнительным показателям выйти на третье место. У команд по четыре очка. 

Результаты игр второго дня пятого тура:

Группа А

"Манчестер Сити" (Англия) - ПСЖ (Франция) - 2:1

"Брюгге" (Бельгия) - "Лейпциг" (Германия) - 0:5

Группа B

"Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия) - 2:0

"Атлетико" (Испания) - "Милан" (Италия) - 0:1

Группа C

"Бешикташ" (Турция) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:2

"Спортинг" (Португалия) - "Боруссия" (Д, Германия) - 3:1

Группа D

"Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина) - 2:0

"Шериф" (Молдова) - "Реал Мадрид" (Испания) - 0:3

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Метки:
Лига чемпионов Манчестер Сити ПСЖ Милан ФК Атлетико Мадрид Ливерпуль Интер Реал Мадрид

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