Лига чемпионов
Вчера 10:15
 

"Реал" - "Бавария": во сколько начало матча Лиги чемпионов и где смотреть трансляцию

"Реал" - "Бавария": во сколько начало матча Лиги чемпионов и где смотреть трансляцию

В ночь с 7 на 8 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" примет мюнхенскую "Баварию", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд пройдёт на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и начнётся в 00:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.

Прямая трансляция матча "Реал" - "Бавария"

"Реал"

  • в среднем забивает 2,42 гола за игру в Лиге чемпионов;
  • одержал пять побед в 6 последних встречах;

Турнирное положение: на общем этапе Лиги чемпионов мадридцы набрали 15 очков и финишировали на девятом месте в турнирной таблице. В 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" выбил "Манчестер Сити" (3:0, 2:1).

Состояние команды: травмированы Тибо Куртуа, Дани Себальос, Родриго и Ферлан Менди.

"Бавария"

  • не проигрывает 13 матчей подряд;
  • забивала минимум гол во всех гостевых встречах сезона;

Турнирное положение: мюнхенская команда на общем этапе ЛЧ финишировала второй, набрав 21 балл. В 1/8 финала "Бавария" прошла "Аталанту" (6:1, 4:1).

Состояние команды: травмированы Свен Ульрайх и Висдом Майк.

Ориентировочные составы:

"Реал": Лунин; Милитао, Хейсен, Рюдигер, Ф. Гарсия; Вальверде, Чуамени, Гюлер, Питарч; Мбаппе, Винисиус;

"Бавария": Нойер; Станишич, Упамекано, Та, Лаймер; Киммих, Павлович; Луис Диас, Гнабри, Олисе; Кейн;


История противостояния

Ни одна другая пара команд не встречалась друг с другом в еврокубках так часто - это их 29-я дуэль.

  • "Реал" не проигрывает "Баварии" 9 матчей подряд;
  • "Реал" выиграл 4 из 6 последних матчей против "Баварии";

В общей сложности у "Реала" и "Баварии" 46 выходов в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   1/4 финала, мужчины
Сегодня 00:00   •   идёт
