"Реал" - "Бавария": во сколько начало матча Лиги чемпионов и где смотреть трансляцию

В ночь с 7 на 8 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" примет мюнхенскую "Баварию", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд пройдёт на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и начнётся в 00:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.

Прямая трансляция матча "Реал" - "Бавария"

⏳ 24 hours to go. pic.twitter.com/OLONCZgMqT — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 6, 2026

"Реал"

в среднем забивает 2,42 гола за игру в Лиге чемпионов;

одержал пять побед в 6 последних встречах;

Турнирное положение: на общем этапе Лиги чемпионов мадридцы набрали 15 очков и финишировали на девятом месте в турнирной таблице. В 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" выбил "Манчестер Сити" (3:0, 2:1).

Состояние команды: травмированы Тибо Куртуа, Дани Себальос, Родриго и Ферлан Менди.

"Бавария"

не проигрывает 13 матчей подряд;

забивала минимум гол во всех гостевых встречах сезона;

Турнирное положение: мюнхенская команда на общем этапе ЛЧ финишировала второй, набрав 21 балл. В 1/8 финала "Бавария" прошла "Аталанту" (6:1, 4:1).

Состояние команды: травмированы Свен Ульрайх и Висдом Майк.

Ориентировочные составы:

"Реал": Лунин; Милитао, Хейсен, Рюдигер, Ф. Гарсия; Вальверде, Чуамени, Гюлер, Питарч; Мбаппе, Винисиус;

"Бавария": Нойер; Станишич, Упамекано, Та, Лаймер; Киммих, Павлович; Луис Диас, Гнабри, Олисе; Кейн;

История противостояния

Ни одна другая пара команд не встречалась друг с другом в еврокубках так часто - это их 29-я дуэль.

"Реал" не проигрывает "Баварии" 9 матчей подряд;

"Реал" выиграл 4 из 6 последних матчей против "Баварии";

В общей сложности у "Реала" и "Баварии" 46 выходов в четвертьфинал Лиги чемпионов.

