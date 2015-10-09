"Реал" - "Бавария": во сколько начало матча Лиги чемпионов и где смотреть трансляцию

В ночь с 7 на 8 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" примет мюнхенскую "Баварию", сообщают Vesti.kz.
Встреча команд пройдёт на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и начнётся в 00:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.
Прямая трансляция матча "Реал" - "Бавария"
⏳ 24 hours to go. pic.twitter.com/OLONCZgMqT— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 6, 2026
"Реал"
- в среднем забивает 2,42 гола за игру в Лиге чемпионов;
- одержал пять побед в 6 последних встречах;
Турнирное положение: на общем этапе Лиги чемпионов мадридцы набрали 15 очков и финишировали на девятом месте в турнирной таблице. В 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" выбил "Манчестер Сити" (3:0, 2:1).
Состояние команды: травмированы Тибо Куртуа, Дани Себальос, Родриго и Ферлан Менди.
"Бавария"
- не проигрывает 13 матчей подряд;
- забивала минимум гол во всех гостевых встречах сезона;
Турнирное положение: мюнхенская команда на общем этапе ЛЧ финишировала второй, набрав 21 балл. В 1/8 финала "Бавария" прошла "Аталанту" (6:1, 4:1).
Состояние команды: травмированы Свен Ульрайх и Висдом Майк.
Ориентировочные составы:
"Реал": Лунин; Милитао, Хейсен, Рюдигер, Ф. Гарсия; Вальверде, Чуамени, Гюлер, Питарч; Мбаппе, Винисиус;
"Бавария": Нойер; Станишич, Упамекано, Та, Лаймер; Киммих, Павлович; Луис Диас, Гнабри, Олисе; Кейн;
История противостояния
Ни одна другая пара команд не встречалась друг с другом в еврокубках так часто - это их 29-я дуэль.
- "Реал" не проигрывает "Баварии" 9 матчей подряд;
- "Реал" выиграл 4 из 6 последних матчей против "Баварии";
В общей сложности у "Реала" и "Баварии" 46 выходов в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама