ПСЖ потерял Мбаппе перед стартом в Лиге чемпионов

ПСЖ понес серьезную потерю. Травму в матче французской Лиги 1 с "Монпелье" получил форвард Килиан Мбаппе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт клуба.

Восстановление футболиста займет около трех недель. Это значит, что он пропустит стартовый матч парижан в Лиге чемпионов.

"После обследования было установлено, что Килиан Мбаппе получил травму двуглавой мышцы левого бедра. На восстановление уйдет около трех недель", - говорится в официальном заявлении ПСЖ.

ПСЖ стартует в Лиге чемпионов с 1/8 финала, где команде предстоит сыграть с мюнхенской "Баварией". Первая встреча команд состоится 14 февраля.

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